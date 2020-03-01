Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»

– Все вовлеченные – игроки, команда арбитров, ответственные лица «Баварии» и «Хоффенхайма», а также очень огромное количество посетителей стадиона – действовали в образцовой манере в этой ситуации. Это очень четкий сигнал некоторым самопровозглашенным лидерам, что футбольная культура больше не будет терпеть подобных выходок, – цитирует Зайферта Sportschau.
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом. Мюнхенцы выиграли встречу со счетом 6:0, однако игра была под угрозой.
После того, как фанаты гостей вывесили оскорбительные плакаты в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, арбитр главный Кристиан Дингерт дважды останавливал игру и в конце концов увел команды с поля на 79-й минуте. После 13-минутной паузы соперники доиграли матч, однако реальной борьбы уже не было. Футболисты без спешки пасовали мяч друг другу, не вступая в борьбу и не нанося ударов по воротам.
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