Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма» Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт заверил, что «Хоффенхайм» и «Бавария» не понесут наказание за неспортивное поведение в матче 24-го тура Бундеслиги (0:6).

– Все вовлеченные – игроки, команда арбитров, ответственные лица «Баварии» и «Хоффенхайма», а также очень огромное количество посетителей стадиона – действовали в образцовой манере в этой ситуации. Это очень четкий сигнал некоторым самопровозглашенным лидерам, что футбольная культура больше не будет терпеть подобных выходок, – цитирует Зайферта Sportschau.

Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом. Мюнхенцы выиграли встречу со счетом 6:0, однако игра была под угрозой.

После того, как фанаты гостей вывесили оскорбительные плакаты в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, арбитр главный Кристиан Дингерт дважды останавливал игру и в конце концов увел команды с поля на 79-й минуте. После 13-минутной паузы соперники доиграли матч, однако реальной борьбы уже не было. Футболисты без спешки пасовали мяч друг другу, не вступая в борьбу и не нанося ударов по воротам.