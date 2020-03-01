Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно идет первым в таблице серии А

– Если бы мне сказали, что мы будем лидировать в турнирной таблице, я бы сказал, что это будет очень сложно. Но после предсезонки, я знал, что мы хорошо подготовились, я верил, что мы будем хорошо выступать. Мы идем первыми и заслуживаем этого. Перенос матча «Ювентус» – «Интер»? Это не влияет на нас. Мы не думаем об этом. В Италии сейчас серьезная проблема с перенесенными матчами. Мы должны взять коронавирус под контроль как можно скорее, принять меры предосторожности, – цитирует Индзаги сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что римский клуб одержал домашнюю победу в матче 26-го тура серии А против «Болоньи» (2:0).
Рекордная в истории «Лацио» беспроигрышная серия в чемпионате страны длится уже 21 игру (17 побед и четыре ничьи).
Подопечные Индзаги вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка и опередив «Ювентус». 7 марта команда должна сыграть в гостях с «Аталантой».
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