Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно идет первым в таблице серии А Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился своим мнением об успехе команды после победы над «Болоньей» (2:0), которая позволила римлянам возглавить турнирную таблицу.

– Если бы мне сказали, что мы будем лидировать в турнирной таблице, я бы сказал, что это будет очень сложно. Но после предсезонки, я знал, что мы хорошо подготовились, я верил, что мы будем хорошо выступать. Мы идем первыми и заслуживаем этого. Перенос матча «Ювентус» – «Интер»? Это не влияет на нас. Мы не думаем об этом. В Италии сейчас серьезная проблема с перенесенными матчами. Мы должны взять коронавирус под контроль как можно скорее, принять меры предосторожности, – цитирует Индзаги сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что римский клуб одержал домашнюю победу в матче 26-го тура серии А против «Болоньи» (2:0).

Рекордная в истории «Лацио» беспроигрышная серия в чемпионате страны длится уже 21 игру (17 побед и четыре ничьи).

Подопечные Индзаги вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка и опередив «Ювентус». 7 марта команда должна сыграть в гостях с «Аталантой».