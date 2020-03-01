Оле-Гуннар Сульшер: Потребуется еще пара месяцев, прежде чем мы увидим Рэшфорда на поле Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился информацией о состоянии здоровья форварда Маркуса Рэшфорда.

– Результаты обследования обнадеживают, но ему еще требуется время. Он очень хочет вернуться, но это случится только после полного восстановления. Потребуется еще пара месяцев, прежде чем мы увидим его на поле. В таких вопросах спешка – не лучшее решение. Рэшфорд стремится помочь команде в конце сезона, поэтому надеется на то, что «Манчестер Юнайтед» задержится в Кубке Англии и Лиге Европы, – цитирует Сульшера The Daily Mirror.

Напомним, что 22-летний форвард в последний раз выходил на поле в переигровке 1/16 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:0 дома, 15 января). У Рэшфорда был выявлен стрессовый перелом в спине.

В нынешнем сезоне англичанин забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 31 матче.