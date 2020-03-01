Жоау Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен – он хочет добиться большего

– Моуринью – знаковый тренер и всегда им останется. Все дело в том, что он никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего. Думаю, это помогает лучше делать свою работу. Я тоже придерживаюсь такого подхода – нужно выдавать максимум на каждой тренировки и в каждой игре.
В свое время я мог перейти в «Тоттенхэм», это правда, но в итоге оказался в «Вулверхэмптоне» и полностью доволен своим нынешним положением, – цитирует полузащитника A Bola.
В нынешнем сезоне на счету Моутинью 43 поединка, в которых он отметился одним голом и 12 ассистами.
Напомним, что матч 28-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 1 марта. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Семин опять не проигрывает Семаку. Боевая нулевая ничья в Петербурге В матче было мало футбола и много тактической борьбы, а самым ярким эпизодом стало удаление Семина в середине первого тайма. 29.02.2020 21:10 Футбол Зибрак Артем Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей Кто MVP-2020, если не Панарин? «Рейнджерс», ведомый русским Хлебушком, продолжает отчаянно цепляться за уайлд-кард. На Лонг-Айленде парни с Бродвея, одержав восьмую гостевую победу кряду (4:3 ОТ), побили клубный рекорд. 26.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий