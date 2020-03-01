Жоау Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен – он хочет добиться большего Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью в предверии матча 28-го тура АПЛ «Тоттенхэма» поделился мнением о главном тренере соперников Жозе Моуринью.

– Моуринью – знаковый тренер и всегда им останется. Все дело в том, что он никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего. Думаю, это помогает лучше делать свою работу. Я тоже придерживаюсь такого подхода – нужно выдавать максимум на каждой тренировки и в каждой игре.

В свое время я мог перейти в «Тоттенхэм», это правда, но в итоге оказался в «Вулверхэмптоне» и полностью доволен своим нынешним положением, – цитирует полузащитника A Bola.

В нынешнем сезоне на счету Моутинью 43 поединка, в которых он отметился одним голом и 12 ассистами.

Напомним, что матч 28-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 1 марта. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.