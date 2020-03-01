«Манчестер Сити» интересен защитник «Эвертона» Портал Transfermarkt оценивает Холгейта в семь миллионов евро.

Центральный защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

Согласно источнику, руководство «ирисок» готово продать своего футболиста, но за сумму не меньше 40 миллионов фунтов.

23-летний игрока выступает за «Эвертон» с августа 2015 года. С тех пор он провел 73 поединка, забил гол и отдал четыре результативных передачи.

В текущем сезоне на его счету 25 матчей, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя ассистами. Его контракт с командой действует до июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.