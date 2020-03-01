Дмитрий Скопинцев: Особых моментов у «Спартака» не было, за исключением двух забитых мячей Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака». Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар – проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах, – цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62). Что касается Скопинцева, то 22-летний полузащитник отыграл весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

После этой встречи «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Следующий матч бело-голубые сыграют дома с «Тамбовом».