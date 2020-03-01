«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тотенхэмом» Футболисты «Тоттенхэма» проиграли «Вулверхэмптону» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 2:3.

В составе лондонской команды голами отметились Стивен Бергвейн (13-я минута) и Серж Орье (45), у гостей точными ударами отличились Мэтт Доэрти (27), Диогу Жота (57) и Рауль Хименес (73).

После этой игры «Вулверхэмптон» набрал 42 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 40 очками опустился на седьмое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Бернли», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Брайтоном».