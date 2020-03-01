«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тотенхэмом»

В составе лондонской команды голами отметились Стивен Бергвейн (13-я минута) и Серж Орье (45), у гостей точными ударами отличились Мэтт Доэрти (27), Диогу Жота (57) и Рауль Хименес (73).
После этой игры «Вулверхэмптон» набрал 42 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 40 очками опустился на седьмое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Бернли», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Брайтоном».
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