«Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевом матче против «Эвертона» Команда Оле-Гуннара Сульшера не смогла продлить победную серию.

Матч 28-го тура чемпионата Англии «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» завершился вничью 1:1.

В самом начале встречи после грубой ошибки Давида Де Хеа счет в матче открыл Доминик Калверт-Льюин. В середине первого тайма равновесие восстановил Бруну Фернандеш, точно пробивший из-за пределов штрафной площади.

«Юнайтед» набрали 42 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. «Эвертон» расположился на 11-й строчке (37).

Следующие матчи обе команды проведут 8 марта. «МЮ» на своем поле примет «Манчестер Сити», а «Эвертон» сыграет в гостях против «Челси».

АПЛ, 28-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:1 (1:1)

Голы: Калверт-Льюин, 3. — Фернандеш, 31.