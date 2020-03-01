Тимур Шипшев: Ребята установку сегодня выполнили, единственное, конечно, хотелось забить Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал результат матча с «Рубином» (0:0), который состоялся в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Ребята наши установку сегодня выполнили, единственное, конечно, хотелось забить. Мы и забили сегодня, но не знаю, что там за нарушение судья усмотрел. По большому счету, даже не припомню открытых моментов у наших ворот. В тех моментах, которые создали, не хватило где-то удачи, где-то мастерства, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что «Тамбов», занимающий после этой игры 11-е место, в следующем туре сыграет в гостях против «Динамо».