Тимур Шипшев: Ребята установку сегодня выполнили, единственное, конечно, хотелось забить

- Ребята наши установку сегодня выполнили, единственное, конечно, хотелось забить. Мы и забили сегодня, но не знаю, что там за нарушение судья усмотрел. По большому счету, даже не припомню открытых моментов у наших ворот. В тех моментах, которые создали, не хватило где-то удачи, где-то мастерства, - цитирует специалиста «РИА Новости».
Добавим, что «Тамбов», занимающий после этой игры 11-е место, в следующем туре сыграет в гостях против «Динамо».
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