«РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Байером» Клуб из Лейпцига продолжает борьбу за победу в чемпионате Германии.

Матч 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» - «Байер» завершился вничью 1:1.

Команды обменялись голами в середине первого тайма. На 29-й минуте счет открыл нападающий гостей Леон Бейли, но спустя всего три минуты Патрик Шик восстановил равновесие.

Хозяева набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка. Леверкузенцы расположились на пятой позиции (43).

Следующие матчи обе команды проведут 7 марта. «РБ Лейпциг» сыграет в гостях против «Вольфсбурга», а «Байер» на своем поле примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии, 24-й тур

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) — «Байер» (Леверкузен) — 1:1 (1:1)

Голы: Шик, 32 — Бейли, 29.