Маркус Берг: Вышел на поле заряженным - был зол, что меня не выпустили с первых минут Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0).

- Очень тяжело играть против таких команд, как «Уфа», которые играют от обороны. Если не забиваешь в таких матчах быстрый гол, то потом это сделать сложнее. Нам повезло в некотором роде. Я вышел на поле заряженным. Я был зол, что меня не выпустили с первых минут.

С двумя нападающими нам стало играть легче. Мы создавали давление у чужих ворот и добились успеха. Это важная победа. Хотя играли мы не так красиво, не так мощно, как обычно это делаем, но главное - добились победы, - цитирует Берга «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака».