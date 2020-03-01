Шамиль Газизов: Мне кажется, что судейские решения в матче с «Краснодаром» могли быть другими

- Мне кажется, что судейские решения могли быть другими. Я посмотрю повторы, сложу для себя какое-то мнение. Сейчас есть новые руководители судейства, пусть они посмотрят, оценят, прокомментируют. Мы рассмотрим эпизоды, поглядим без эмоций и направим письмо в РФС, - цитирует Газизова «РИА Новости».
Добавим, что в следующем туре «Уфа», расположившаяся после этой встречи на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, в гостях встретится с «Зенитом».
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