Шамиль Газизов: Мне кажется, что судейские решения в матче с «Краснодаром» могли быть другими Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб направит письмо в РФС с просьбой оценить судейство во встрече против «Краснодара».

- Мне кажется, что судейские решения могли быть другими. Я посмотрю повторы, сложу для себя какое-то мнение. Сейчас есть новые руководители судейства, пусть они посмотрят, оценят, прокомментируют. Мы рассмотрим эпизоды, поглядим без эмоций и направим письмо в РФС, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Уфа», расположившаяся после этой встречи на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, в гостях встретится с «Зенитом».