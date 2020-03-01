Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать победу над «Кальяри» - Советский спорт
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01 марта 2020 23:06Футбол

Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать победу над «Кальяри»

Футболисты «Ромы» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии со счетом 4:3.

В составе римского клуба голами отметились Никола Калинич (29-я, 42-я минуты), Джастин Клюйверт (64) и Генрих Мхитарян (81). У гостей точными ударами отличились Жуан Педро (28, 89) и Гастон Перейро (75).

После этой игры «Рома» набрала 45 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 32 очками занимает 11-е место.

В следующем матче «Рома» дома сыграет против «Сампдории», а «Кальяри» в гостях встретится со СПАЛом.

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