Дмитрий Рубашко: Кокорин был лучшим игроком матча с «Арсеналом» Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютной встрече за клуб.

- Кокорин был лучшим игроком матча. У нас неплохо также сыграл и Никита Бурмистров, также отмечу Кирилла Заику. У Кокорина был хороший момент, который не использовал. Но потом он доборолся до конца и забил гол.

Что может не радовать? Нападающий и должен забивать, но всей команде, в том числе и Кокорину, нужно лучше использовать каждый момент, - цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Эта встреча стала дебютной для Кокорина за сочинскую команду.