Дмитрий Рубашко: Кокорин был лучшим игроком матча с «Арсеналом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 марта 2020 00:12Футбол

Дмитрий Рубашко: Кокорин был лучшим игроком матча с «Арсеналом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютной встрече за клуб.

- Кокорин был лучшим игроком матча. У нас неплохо также сыграл и Никита Бурмистров, также отмечу Кирилла Заику. У Кокорина был хороший момент, который не использовал. Но потом он доборолся до конца и забил гол.

Что может не радовать? Нападающий и должен забивать, но всей команде, в том числе и Кокорину, нужно лучше использовать каждый момент, - цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Эта встреча стала дебютной для Кокорина за сочинскую команду.

Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
01:20 Футбол Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном»
00:52 Футбол «Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры примеры
00:42 Футбол Матч «Сампдория» - «Верона» перенесен на май из-за вспышки коронавируса
00:28 Хоккей Петер Регин: Чувствовали давление - в прошлые сезоны «Йокериту» не удавался старт в плей-офф
00:12 Футбол Дмитрий Рубашко: Кокорин был лучшим игроком матча с «Арсеналом»
00:01 Футбол Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей в «Эль-Класико»
23:58 Футбол Владимир Федотов: Жаль, что Кокорин не реализовал те моменты, которые у него были
23:39 Хоккей Майк Пелино: «Йокерит» действовал отлично, а мы играли плохо во всех ситуациях
23:26 Хоккей Стаффан Кронвалль: В матче с «Йокеритом» делали ошибки, которые не прощают в плей-офф
23:13 Сноуборд Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде
23:06 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать победу над «Кальяри»
22:56 Футбол Владимир Федотов: Допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой
22:43 Хоккей «Рейнджерс» на своем льду проиграли «Филадельфии», на счету Панарина две голевые передачи (видео)
22:42 Футбол Игорь Черевченко: «Сочи» не забил свои моменты, мы забили, вот и все
22:27 Футбол Александр Кокорин: Потихоньку сыгрываемся, мне кажется, что не так все плохо
22:13 Хоккей Драйзайтль признан первой звездой февраля в НХЛ
22:03 Футбол «Реал» - «Барселона». Стартовые составы команд
21:55 Футбол АЕК в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Паниониосом»
21:45 Футбол «Манчестер Сити» в третий раз кряду выиграл Кубок английской лиги
21:41 Хоккей Василий Подколзин: Когда делаешь пару силовых, уже более уверенно себя чувствуешь
До уровня "остолопа": в Москве происходит массовое убийство деревьев
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
Тренера ФК «Ростов» не устроил результат матча с «Ахматом»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика