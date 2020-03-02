Матч «Сампдория» - «Верона» перенесен на май из-за вспышки коронавируса

Ранее на май были перенесены матчи «Ювентус» – «Интер», «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ.
Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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