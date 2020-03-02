Матч «Сампдория» - «Верона» перенесен на май из-за вспышки коронавируса Встреча между «Сампдорией» и «Вероной», которая должна была состояться в понедельник в рамках 26-го тура чемпионата Италии перенесена на 13 мая.

Ранее на май были перенесены матчи «Ювентус» – «Интер», «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ. Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Variazione della 26ª giornata di #SerieATIM.

Rinviata al 13 maggio #SampVerona. ➡ https://t.co/Px4PrrW7uT — Lega Serie A (@SerieA) March 1, 2020