Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей в «Эль-Класико»

Для аргентинского нападающего воскресная игра с «Реалом», которая проходит в рамках 26-го тура чемпионата Испании, - 43-е «Эль-Класико» в карьере. Ранее достижение принадлежало бывшему полузащитнику каталонской команды Хави.

Матч «Реал» - «Барселона» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 0:0.

Leo #Messi surpasses Xavi for the most #ElClásico appearances in Barça history with 4⃣3⃣! pic.twitter.com/HaDH6rPK3B