«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры примеры Футболисты «Реала» обыграли «Барселону» в домашнем матче р26-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Бетиса», а «Барселона» на своем поле встретится с «Реал Сосьедадом».

Чемпионат Испании

26-й тур

«Реал» – «Барселона» - 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Винисиус Жуниор (71), 2:0 – Мариано (90+2).

«Реал»: Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Иско (Модрич, 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 90).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 80), де Йонг, Бускетс, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (10), Карвахаль (19), Альба (19).