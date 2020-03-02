Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном» Футболисты «Лиона» обыграли «Сент-Этьен» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе хозяев поля дублем отметился Мусса Дембеле (27-я и 90-я минуты).

После этой игры «Лион» набрал 40 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» с 29 очками располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Лилля», а «Сент-Этьен» на своем поле встретится с «Бордо».