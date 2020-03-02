Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном»

В составе хозяев поля дублем отметился Мусса Дембеле (27-я и 90-я минуты).
После этой игры «Лион» набрал 40 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» с 29 очками располагается на 16-м месте.
В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Лилля», а «Сент-Этьен» на своем поле встретится с «Бордо».
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