Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном» - Советский спорт
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02 марта 2020 01:20Футбол

Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном»

Футболисты «Лиона» обыграли «Сент-Этьен» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе хозяев поля дублем отметился Мусса Дембеле (27-я и 90-я минуты).

После этой игры «Лион» набрал 40 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» с 29 очками располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Лилля», а «Сент-Этьен» на своем поле встретится с «Бордо».

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