Александр Мостовой: Месси нервничал, он не может забить «Реалу» последние четыре-пять матчей Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Барселоны» в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).

- Надо отметить, что у «Реала» есть варианты по составу, а у «Барселоны» этого нет. У каталонцев по ходу игры вышел Ракитич и Брэйтуэйт, последнего которого половина из нас не знает. Во втором тайме «Реал» добавил.

Месси нервничал. Он не может забить мадридцам последние четыре-пять матчей. Хотя раньше он «Реал» разрывал, забивал по два-три мяча. Настораживает то, что Лео когда-то уже должен начать сдавать. Нет Суареса, Гризманн теряется и делает зачастую ненужные действия, - сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что после этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.