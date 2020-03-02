Александр Мостовой: Месси нервничал, он не может забить «Реалу» последние четыре-пять матчей

- Надо отметить, что у «Реала» есть варианты по составу, а у «Барселоны» этого нет. У каталонцев по ходу игры вышел Ракитич и Брэйтуэйт, последнего которого половина из нас не знает. Во втором тайме «Реал» добавил.
Месси нервничал. Он не может забить мадридцам последние четыре-пять матчей. Хотя раньше он «Реал» разрывал, забивал по два-три мяча. Настораживает то, что Лео когда-то уже должен начать сдавать. Нет Суареса, Гризманн теряется и делает зачастую ненужные действия, - сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».
Добавим, что после этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.
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