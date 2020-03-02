Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в своем дебютном матче MLS

Игра прошла на стадионе «Банк оф Калифорния» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 44-й минуте забил мексиканский нападающий Карлос Вела.
Напомним, что «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, был официально включен в состав MLS в 2018 году. Новый сезон станет дебютным в истории команды – коллектив будет выступать в Восточной конференции.
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