Зинедин Зидан: В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали соперника Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 26-го тура примеры с «Барселоной» (2:0).

– Я рад за Винисиуса, он это заслужил. Он забил важный гол против важного соперника. Я бы хотел, чтобы Иско отличился, но тер Штеген сделал отличный сэйв. Мариано доказал свою важность: вышел на замену и забил. Ему было непросто из-за того, что он мало играл. У нас прекрасные ощущения. Первый тайм был непростым, ровный матч, но вторая половина была очень хороша. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали, – цитирует Зидана Marca.

Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. В их составе голами отметились Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, обойдя каталонцев на одно очко.

В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».