Пике: «Реал» образца первого тайма – один из худших на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 марта 2020 07:53ФутболКорегин Владислав

Пике: «Реал» образца первого тайма – один из худших на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в выездном матче 26-го тура Ла Лиги.

– В первой половине мы контролировали игру. В первом тайме был один из худших «Реалов» на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл. Во втором тайме они отодвинули нас и забили первый гол в самый обидный момент. Нам нужно было использовать возможности первого тайма, тогда у соперника были бы большие проблемы. Они вышли из этой ситуации победителями, но мы не намерены сдаваться. У нас есть все, чтобы выиграть титул, – цитирует Пике Marca.

Отметим, что 33-летний защитник провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голы забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.

В следующем туре каталонцы на своем поле встретятся с «Реал Сосьедадом».

«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия
Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 01.03.2020 10:38 Хоккей Федоровский Александр
Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Магомед Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных поединках турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон
Кокорин и Берг снова забивают. Все голы 20-го тура РПЛ Все голы 20-го тура РПЛ в одном месте. 29.02.2020 21:15 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей
«Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы Эта серия, определенно, станет украшением плей-офф 01.03.2020 20:39 Хоккей Кузютина Елена
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
08:52 Футбол Рамос ответил на критику Пике по поводу игры «Реала» в первом тайме «Эль Класико»
08:39 Футбол Винисиус Жуниор: Я выступаю за лучшую команду в мире
08:30 Футбол «Фенербахче» уволил своего главного тренера
08:04 Футбол Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшем в «Эль Класико» в чемпионате Испании
07:53 Футбол Пике: «Реал» образца первого тайма – один из худших на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл
07:42 Футбол Зинедин Зидан: В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали соперника
07:32 Футбол Кике Сетьен: Мы не должны зацикливаться на том, что Месси не забивает
07:15 Хоккей Овечкин вышел на третье место в НХЛ по шайбам на выезде
07:02 Хоккей Дубль Овечкина и первый ассист Ковальчука помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» (видео)
06:38 Хоккей «Нью-Джерси» победил в гостях «Анахайм», Гусев набрал одно очко (видео)
06:23 Хоккей «Коламбус» одержал волевую победу над «Ванкувером», у Гаврикова – результативный пас (видео)
06:05 Футбол Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в своем дебютном матче MLS
01:54 Футбол Александр Мостовой: Месси нервничал, он не может забить «Реалу» последние четыре-пять матчей
01:38 Хоккей Панарин обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ
01:20 Футбол Дубль Дембеле принес «Лиону» победу» над «Сент-Этьеном»
00:52 Футбол «Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры примеры
00:42 Футбол Матч «Сампдория» - «Верона» перенесен на май из-за вспышки коронавируса
00:28 Хоккей Петер Регин: Чувствовали давление - в прошлые сезоны «Йокериту» не удавался старт в плей-офф
00:12 Футбол Дмитрий Рубашко: Кокорин был лучшим игроком матча с «Арсеналом»
00:01 Футбол Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей в «Эль-Класико»
До уровня "остолопа": в Москве происходит массовое убийство деревьев
Бывших владельцев «СтавСтали» уличили в попытке вывести 300 млн рублей
Перестановки в мэрии и развалившаяся набережная: вспоминаем главные события недели
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика