Пике: «Реал» образца первого тайма – один из худших на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в выездном матче 26-го тура Ла Лиги.

– В первой половине мы контролировали игру. В первом тайме был один из худших «Реалов» на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл. Во втором тайме они отодвинули нас и забили первый гол в самый обидный момент. Нам нужно было использовать возможности первого тайма, тогда у соперника были бы большие проблемы. Они вышли из этой ситуации победителями, но мы не намерены сдаваться. У нас есть все, чтобы выиграть титул, – цитирует Пике Marca.

Отметим, что 33-летний защитник провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голы забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.

В следующем туре каталонцы на своем поле встретятся с «Реал Сосьедадом».