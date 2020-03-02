Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшем в «Эль Класико» в чемпионате Испании Бразильский форвард принес победу своей команде, забив на 71-й минуте.

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, отметившись забитым мячом в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0), стал молодым игроком, отметившимся голом в «Эль Класико» в рамках примеры.

Бразильцу на тот момент было 19 лет и 233 дня. До него данный рекорд принадлежал Лионелю Месси (19 лет и 259 дней) – в 2007 году аргентинец отметился хет-триком в ворота мадридцев на «Камп Ноу».

Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу «сливочных». Помимо Винисиуса, забившего на 71-й минуте, гол забил Мариано Диас (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, обойдя каталонцев на одно очко.

В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».