Винисиус Жуниор: Я выступаю за лучшую команду в мире

– Мы должны продолжать в том же духе, работать ради себя и наших болельщиков. Благодарю «Сантьяго Бернабеу», который был заполнен. Это очень нам помогло. Я выступаю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы болельщики были счастливыми. Я действительно доволен проделанной работой на этой неделе. Я рад забитому голу в «Эль Класико», как ребенок, ведь это было моей мечтой. Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Мы провели хорошую игру и заслуженно победили, – цитирует бразильца Sport.es.
Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Помимо Винисиуса, забившего на 71-й минуте, гол забил Мариано Диас (90+2).
После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, обойдя каталонцев на одно очко.
В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».
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