Рамос ответил на критику Пике по поводу игры «Реала» в первом тайме «Эль Класико»

– Готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом «Эль Класико», если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, как считает Пике, – цитирует игрока The Daily Mail.
Напомним, что вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голы забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2). После игры Пике заявил, что в первом тайме была худшая версия «Реала», против которой он когда-либо играл на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.
В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 01.03.2020 10:38 Хоккей Федоровский Александр Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Магомед Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных поединках турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Кокорин и Берг снова забивают. Все голы 20-го тура РПЛ Все голы 20-го тура РПЛ в одном месте.
29.02.2020 21:15 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей «Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы Эта серия, определенно, станет украшением плей-офф 01.03.2020 20:39 Хоккей Кузютина Елена Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев