Рамос ответил на критику Пике по поводу игры «Реала» в первом тайме «Эль Класико» Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике о том, что мадридцы образца первого тайма – одна из худших на «Сантьяго Бернабеу», против которого он играл.

– Готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом «Эль Класико», если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, как считает Пике, – цитирует игрока The Daily Mail.

Напомним, что вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голы забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2). После игры Пике заявил, что в первом тайме была худшая версия «Реала», против которой он когда-либо играл на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.

В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».