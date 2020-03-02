Директор «Барселоны»: Когда прощаешь команду вроде «Реала», у нее появятся свои шансы

– Они высоко прессинговали и хотели разрушить нашу игру. Это дорого нам обошлось, но я не считаю, что «Реал» заслужил победу. Мы доминировали, а они отвечали контратаками. Если говорить о первом тайме, мы показали хороший футбол. «Барселона» контролировала игру и имела возможности забить, но не реализовала их. А когда прощаешь команду вроде «Реала», у нее появятся свои шансы. Когда они забили, то почувствовали, что могут победить, и это их приободрило. Месси сыграл хорошо, здорово действовал в первом тайме, создавал моменты. Но когда проигрываешь, все кажется негативным, – цитирует Амора Goal.com.
Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. В их составе голами отметились Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).
После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.
В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса», а каталонцы на своем поле встретятся с «Реал Сосьедадом».
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