Маркус Берг: Трудно играть против таких команд как «Уфа», если не сумел забить быстрый мяч Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Уфы».

– Мой гол – результат совокупности причин. Против таких команд трудно играть, если не сумел забить быстрый мяч. Они обороняются большими силами. Но с двумя форвардами можно оказать на соперника больше давления. Это был хороший момент для выхода на замену, а я был голоден до игры. Хорошая победа. Сегодня было важно взять три очка, – сказал форвард в послематчевом интервью пресс-службе «Краснодара».

Напомним, что вчерашняя встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:0. Берг вышел на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом на 67-й минуте. Еще один гол на счету Ари (83, с пенальти).

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде против «Спартака».