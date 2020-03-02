Маркус Берг: Трудно играть против таких команд как «Уфа», если не сумел забить быстрый мяч

– Мой гол – результат совокупности причин. Против таких команд трудно играть, если не сумел забить быстрый мяч. Они обороняются большими силами. Но с двумя форвардами можно оказать на соперника больше давления. Это был хороший момент для выхода на замену, а я был голоден до игры. Хорошая победа. Сегодня было важно взять три очка, – сказал форвард в послематчевом интервью пресс-службе «Краснодара».
Напомним, что вчерашняя встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:0. Берг вышел на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом на 67-й минуте. Еще один гол на счету Ари (83, с пенальти).
После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде против «Спартака».
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