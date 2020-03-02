Ари: Думаю, что Беленов изучает мою игру уже не первый день Нападающий «Краснодара» Ари после матча 20-го тура с «Уфой» (2:0) похвалил игру вратаря соперников Александра Беленова.

– В первом случае вратарь угадал, куда я буду бить. Да и при перебивании он был близок к этому. Хорошо, что я ударил левее, а он завалился вправо. Это классный голкипер. Думаю, что он изучает мою игру уже не первый день.

Очень тяжело играть против команд, которые так закрываются сзади. Тем не менее, мы пытались искать пространство между линиями. Стремились к этому и в первом тайме, но во втором получилось лучше. Главное, что после перерыва мы смогли сделать то, о чем просил тренер, – сказал форвард в послематчевом интервью пресс-службе «Краснодара».

Напомним, что вчерашняя встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:0. Ари отыграл весь матч и на 83-й минуте со второй попытки реализовал 11-метровый удар. Еще один гол на счету Маркуса Берга (67).

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде против «Спартака».