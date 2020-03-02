Леонид Федун: В матче с «Динамо» были видны плюсы и минусы «Спартака» Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Хороший старт после перерыва. Три очка – это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», – цитирует Федуна газета «Известия».

После этой встречи «Спартак» занимает 9-е место в таблице. В его активе 25 очков. У «Динамо» – 24 очка и 10-я строчка.