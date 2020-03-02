Геннадий Орлов: «Зенит» рассчитывает на Кокорина, ему предложат новый контракт - Советский спорт
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02 марта 2020 13:35ФутболГичунцев Артур

Геннадий Орлов: «Зенит» рассчитывает на Кокорина, ему предложат новый контракт

Этой зимой футболист перешел в «Сочи» на правах аренды.

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился инсайдом о планах «Зенита» на форварда Александра Кокорина, чье соглашение истекает летом 2020 года.

«Я убежден, на Кокорина рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет – он же свободный агент. Конкуренты могут переманить», – цитирует Орлова «Спорт день за днем».

Напомним, Кокорин выступает в питерском клубе с 2016 года. В его активе 92 матча и 34 гола.

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