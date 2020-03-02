«Спартак» – ЦСКА. Матч Кубка России рассудит Иванов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 марта 2020 13:55ФутболГичунцев Артур

«Спартак» – ЦСКА. Матч Кубка России рассудит Иванов

Встреча пройдет на домашней арене красно-белых.

Стали известны имена арбитров, которые рассудят матчи ¼ финала Кубка России.

Отметим, что центральный поединок, в котором сыграют московские «Спартак» и ЦСКА рассудит Сергей Иванов из Ростова.

Полный список назначений выглядит так:

4 марта (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

5 марта (четверг)

«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Пока Свечников и Малкин молчат, Панарин продолжает писать историю «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 29.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Семин опять не проигрывает Семаку. Боевая нулевая ничья в Петербурге В матче было мало футбола и много тактической борьбы, а самым ярким эпизодом стало удаление Семина в середине первого тайма. 29.02.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
Видеообзор матчей 28-го тура АПЛ, в котором проиграл «Ливерпуль» Лидер премьер-лиги потерпел первое поражение в чемпионате. Смотрите, как это было. 02.03.2020 12:00 Футбол Липкин Антон
Новости
14:53 Футбол Сестра Мхитаряна – о трансфере в «Зенит»: В жизни нельзя закрывать двери ни для чего
14:39 Футбол Жиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии Opta
14:32 ММА Нурмагомедов поставил условия Мэйвезеру
14:13 Футбол СМИ: Дзюба испытывает проблемы с коленом и пропустит матч с «Ахматом»
13:55 Футбол «Спартак» – ЦСКА. Матч Кубка России рассудит Иванов
13:43 Футбол Старридж покинул «Трабзонспор»
13:35 Футбол Геннадий Орлов: «Зенит» рассчитывает на Кокорина, ему предложат новый контракт
13:26 Хоккей Даниил Марков: Россия отстает от мировых тенденций развития хоккея
13:19 Футбол По три игрока «Спартака» и «Краснодара» вошли в сборную тура по версии InStat
13:16 Теннис Кузнецова поднялась на 32-е место в рейтинге WTA
13:12 Биатлон Сборная России объявила состав на этапы Кубка мира Чехии и Финляндии
12:58 Биатлон Этап Кубка мира в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса
12:43 Футбол Жиго и Бакаев попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
12:39 Фигурное катание Евгений Плющенко: Сотниковой будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз
12:30 Футбол Леонид Федун: В матче с «Динамо» были видны плюсы и минусы «Спартака»
12:24 Футбол Ари: Думаю, что Беленов изучает мою игру уже не первый день
12:13 Футбол Маркус Берг: Трудно играть против таких команд как «Уфа», если не сумел забить быстрый мяч
12:00 Олимпиада Адвокат: Представленные МОК документы по делу Зайцевой являются подделкой
11:38 Биатлон Сегодня в CAS пройдут слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной
11:17 Олимпиада Роман Репилов: Мое поколение спортсменов рискует никогда не выступить под российским флагом
До уровня "остолопа": в Москве происходит массовое убийство деревьев
Тюменские блинопеки удачно перевернули трехметровый блин
Бизнес на коронавирусе: учитесь, как продавать несчастье
Лица Победы: в Башкирии волонтеры собирают сведения о живых ветеранах войны
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика