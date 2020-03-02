Жиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии Opta Всего представлены восемь клубов.

Телеканал «Матч Премьер» опубликовал сборную лучших игроков тура по версии Opta. Двумя игроками в команде представлены «Краснодар», «Рубин» и «Спартак». Всего в сборную вошли представители восьми клубов. Лучшие игроки 20-го тура по версии Opta: вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Пабло Сантос («Рубин»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Попович («Крылья Советов»), Мануэл Фернандеш («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак»);

форвард: Евгений Луценко («Арсенал»). 💪 Футболисты «Краснодара», «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Арсенала» попали в сборную 20-го тура #ТинькоффРПЛ по версии #OptaSports



📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/cc7aFCFmuf — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 2, 2020