Жиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии Opta

Телеканал «Матч Премьер» опубликовал сборную лучших игроков тура по версии Opta.
Двумя игроками в команде представлены «Краснодар», «Рубин» и «Спартак». Всего в сборную вошли представители восьми клубов.
Лучшие игроки 20-го тура по версии Opta:
вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Пабло Сантос («Рубин»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Попович («Крылья Советов»), Мануэл Фернандеш («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак»);
форвард: Евгений Луценко («Арсенал»).
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