Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал» Футболист выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

Журналист Эду Агирре, являющийся другом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что игрок готов рассмотреть вариант с возвращением в «Реал».

«Точно знаю, что Роналду хочет вернуться в Мадрид. Он посетил матч с «Барселоной» и почувствовал любовь болельщиков. Сейчас он думает о «Ювентусе», но в футболе возможно все. Впрочем, время покажет», – цитирует журналиста Football Italia со ссылкой на Chiringuito TV.

В текущем сезоне 35-летний Роналду отыграл 31 матч, забил 25 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.