Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Журналист Эду Агирре, являющийся другом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что игрок готов рассмотреть вариант с возвращением в «Реал».
«Точно знаю, что Роналду хочет вернуться в Мадрид. Он посетил матч с «Барселоной» и почувствовал любовь болельщиков. Сейчас он думает о «Ювентусе», но в футболе возможно все. Впрочем, время покажет», – цитирует журналиста Football Italia со ссылкой на Chiringuito TV.
В текущем сезоне 35-летний Роналду отыграл 31 матч, забил 25 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.
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