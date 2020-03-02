«Зенит»: Состояние Дзюбы не вызывает серьезных опасений Ранее сообщалось, что игрок испытывает проблемы с коленом и пропустит матч против «Ахмата».

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию в СМИ о травме колена нападающего Артема Дзюбы.

«Состояние Дзюбы не вызывает серьезных опасений. Тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов», – приводит заявление пресс-службы агентство «РИА Новости».

Напомним, матч ¼ финала Кубка России «Ахмат» – «Зенит» состоится 4 марта и пройдет в Грозном. Что касается Дзюбы, то в текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.