СМИ: «МЮ» лидирует в борьбе за Джейдона Санчо Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, на игрока претендуют ряд топ-клубов Европы, в том числе «Ювентус», «Ливерпуль» и «Реал», но футболист предпочитает перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что игрок, выступавший за «Манчестер Сити», отказался от переезда на «Олд Траффорд», поскольку «красные дьяволы» не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

Добавим, что 19-летний Санчо провел в текущем сезоне 33 матча, забил 17 голов и отдал 18 голевых передач.