Официально: Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году В 2018 году в столице Татарстана прошли матчи чемпионата мира.

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году примет Казань. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи исполнительного комитета УЕФА.

Отмечается, что финал женской Лиги чемпионов в 2022 году состоится в итальянском Турине, а через год – в Эйндховене (Нидерланды).

О других решения комитета известно следующее: Лига Европы 2022: «Пушкаш Арена», Будапешт, Венгрия; Суперкубок УЕФА 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.