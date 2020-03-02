Официально: Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году примет Казань. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи исполнительного комитета УЕФА.
Отмечается, что финал женской Лиги чемпионов в 2022 году состоится в итальянском Турине, а через год – в Эйндховене (Нидерланды).
О других решения комитета известно следующее: Лига Европы 2022: «Пушкаш Арена», Будапешт, Венгрия; Суперкубок УЕФА 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.
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