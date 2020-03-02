Петер Шмейхель: Причина ошибок де Хеа - это недостаток концентрации Очередная ошибка испанского вратаря не позволила «Манчестер Юнайтед» обыграть «Эвертон».

Бывший голкипер «МЮ» и сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением о причинах неудачной игры испанского вратаря команды Давида де Хеа.

«Причина ошибок де Хеа - это недостаток концентрации. Семь ошибок в семи матчах привели к внушительной потере очков, это слишком много для топ-клуба. Он должен быть более сконцентрированным на своей работе. Думаю, вратарь с его опытом способен это делать», - приводит слова Шмейхеля официальный сайт английской Премьер-лиги.

Напомним, 1 марта в очередном туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» 1:1. Ливерпульцы свой мяч забили после грубой ошибки де Хеа.

В текущем сезоне «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 42 очка после 28 туров.

5 марта манкунианцы в Кубке Англии сыграют с «Дерби Каунти». В рамках чемпионата страны 8 марта «Юнайтед» на своем поле примет »»Манчестер Сити».