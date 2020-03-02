Станислав Черчесов: Четвертьфинал ЧМ мы уже сыграли, теперь хотелось бы большего - Советский спорт
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02 марта 2020 18:51Футбол

Станислав Черчесов: Четвертьфинал ЧМ мы уже сыграли, теперь хотелось бы большего

Специалист хочет выиграть чемпионат Европы, который состоится этим летом.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Любой тренер на моем месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры. Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все. Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как все сложится, знает только футбольный бог.

Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли», – цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

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