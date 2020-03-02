Валерий Газзаев: Казань очень многое делает для развития профессионального спорта Столица Татарстана приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани.

«Это большое достижение для Казани и Татарстана. Казань очень много сделала и продолжает делать для развития профессионального спорта и здорового образа жизни - это Универсиада, чемпионат мира, очень много других спортивных соревнований. Казань заслужила право на проведение матча такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА. Несомненно, будет много болельщиков на самом матче», - приводит слова Газзаева ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году примет Казань.

Ранее на территории России проводились решающие матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008). В 2021 году финал самого престижного еврокубка состоится в Санкт-Петербурге.

Российские клубы дважды принимали участие в матчах за Суперкубок УЕФА. В 2005 году ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году «Зенит» стал обладателем престижного трофея, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1).