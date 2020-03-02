Валерий Газзаев: Казань очень многое делает для развития профессионального спорта

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани.
«Это большое достижение для Казани и Татарстана. Казань очень много сделала и продолжает делать для развития профессионального спорта и здорового образа жизни - это Универсиада, чемпионат мира, очень много других спортивных соревнований. Казань заслужила право на проведение матча такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА. Несомненно, будет много болельщиков на самом матче», - приводит слова Газзаева ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году примет Казань.
Ранее на территории России проводились решающие матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008). В 2021 году финал самого престижного еврокубка состоится в Санкт-Петербурге.
Российские клубы дважды принимали участие в матчах за Суперкубок УЕФА. В 2005 году ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году «Зенит» стал обладателем престижного трофея, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео) Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон. 02.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей Русская тройка Вашингтона сносит все на своем пути (видео) Бобровский не играет, Гусев снова набирает очки, а Панарин обходит Макдэвида. «Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями очередного игрового дня НХЛ 02.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр