Сотрудник РФС, у которого подозревают коронавирус, прокомментировал ситуацию - Советский спорт
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02 марта 2020 19:47ФутболНечаев Юрий

Сотрудник РФС, у которого подозревают коронавирус, прокомментировал ситуацию

Из-за распространения заболевания отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Сотрудник РФС Давид Беров, предположительно заразившийся коронавирусом, прокомментировал ситуацию.

«Друзья, всем привет! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично.

1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли.

2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат.

3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя это неправда, такой информации не было. Заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решения, идущие вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами.

4. Условия в больнице хорошие. Персонал — идеальный. Очень сочувствующий.

5. Видео, в котором я показываю средний палец и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в Сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста и был уверен, что наглым образом СМИ не украдут это видео.

6. Я не футболист и не футбольный тренер. Я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси «Мегамужики».

Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест, от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соцсетях и прочем. Уверен, любому из вас, оказавшемуся в такой ситуации, было бы неприятно. Спасибо», - написал Беров в Instagram.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Беров был госпитализирован в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус после возвращения из Милана.

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Друзья, всем привет!! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично.  1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли.  2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат.  3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверзху Роспотребнадзором нормативами.  4. Условия в больнице хорошие. Персонал - идеальный. Очень сочувствующий.  5. Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста 6. Я не футболист и не футбольный тренер) я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси #Мегамужики⚽️ Я до сих пор не получил протокол подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутсвие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соц. сетях и тд. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации было бы неприятно. Спасибо.

Публикация от davidberov (@davidberov)

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