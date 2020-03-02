Источник: 24 человека госпитализированы после контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС Из-за эпидемии отменяются спортивные соревнования по всему миру.

После контакта с сотрудником РФС Давидом Беровым, предположительно заразившемся коронавирусом, госпитализированы 24 человека.

Об этом сообщает телеграм-канал «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Еще 83 человека помещены в карантин.

Напомним, Беров был госпитализирован в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус после возвращения из Милана. Позже сам сотрудник РФС в Instagram сообщил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на заболевание.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.