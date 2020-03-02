РФС разрешил Имбула перейти в «Сочи» вне трансферного окна 27-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника.

Российский футбольный союз (РФС) утвердил переход полузащитника Жанелли Имбула в «Сочи».

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Полузащитник присоединился к сочинскому клубу на правах свободного агента. Последним клубом Имбула был «Лечче», за который он провел четыре матча и забил один гол.

В карьере игрока выступления за такие клубы, как «Сток Сити», «Райо Вальекано», «Порту», «Марсель» и др.