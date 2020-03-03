Андрей Талалаев: В матче с «Барселоной» стоит отметить индивидуальные качества игроков «Реала» - Советский спорт
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03 марта 2020 06:59Футбол

Андрей Талалаев: В матче с «Барселоной» стоит отметить индивидуальные качества игроков «Реала»

Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Реала» и «Барселоны» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

- В первом тайме «Барселона» была ближе к достижению результата. Но Зидан сумел перестроить игру «Реала» и добился положительного результата.

Против «Барселоны» есть два пути - плотность, как говорят «автобус» или агрессивный прессинг. Другого выхода нет. Но давайте отметим индивидуальные качества игроков «Реала», - сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0 и вышел в лидеры турнирной таблицы испанской примеры.

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