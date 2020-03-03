Егор Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов - Советский спорт
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03 марта 2020 07:14Футбол

Егор Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов не удивлен тому, что никто из конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство толком не усилился в зимнее трансферное окно.

- Кризис… Вспомните, сколько раньше тратил «Спартак», сейчас расходы другие. И ЦСКА уже давно не тратит больших денег. В «Локомотиве» началась оптимизация расходов. Считаю, что это абсолютно нормально. Потому что выбрасывались огромные средства, но результаты не радовали. У «Спартака» лишь один год за последнее время получился удачным. ЦСКА играл в Лиге чемпионов, но уже давно никаких успехов там не добивался. «Локомотив» сыграл в ЛЧ ужасно, хотя понятно, что у него были очень достойные соперники. Кто у нас остается? «Краснодар» и «Ростов». Думаю, дончанам еще рано (тратить).

- «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?
- Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

- Как вам стартовый этап работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и какие ожидания в ближайшей перспективе?
- Сейчас я далек от «Спартака». Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации, - приводят слова Титова «Известия».

Напомним, что после 20 туров российской премьер-лиги «Зенит» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, на втором месте расположился «Краснодар» (38), тройку лучших замыкает «Ростов» (35).

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