Клопп – о возможном лишении «Ливерпуля» титула АПЛ: «Не думаю, что наши фанаты параноики» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что клуб могут не признать чемпионом Англии.

- Я не думаю, что фанаты «Ливерпуля» параноики. Я не могу поверить, что наши болельщики обеспокоены этим. Это забавная история, но когда я впервые ее увидел, подумал: «серьезно, неужели кто-то так думает?» Фанаты «Ливерпуля» не настолько глупы, чтобы верить в такие вещи, - цитирует Клоппа «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Ранее Telegraph сообщил, что «Ливерпуль» могут не признать победителем АПЛ в текущем сезоне, если в Англии из-за коронавируса отменят проведение соревнований.