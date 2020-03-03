Маркус Берг - об адаптации в «Краснодаре»: Потребовалось время, чтобы привыкнуть ко всем Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал об адаптации в клубе.

– Маркус, ты в «Краснодаре» уже больше полугода. Какими получились эти несколько месяцев?

– Ну, они точно были позитивными! Конечно, это всегда необычно – приехать в новый город, новую страну. Потребовалось время, чтобы привыкнуть ко всем: тренерам, игрокам, персоналу… Сперва было трудновато, поскольку я не провел с командой полноценную предсезонную подготовку, но сейчас все хорошо. Отлично себя чувствую как на поле, так и за его пределами.

– Как тебе РПЛ? Форварду в ней тяжело?

– Когда играешь за такую команду, как «Краснодар», то знаешь: на тебя будут настраиваться максимально. Мы – одни из лидеров, любому сопернику почетно нас победить. Бывает тяжко. Против нас плотно обороняются, нет свободного пространства. Но мы прибавляем, работаем над тем, чтобы побеждать даже в закрытых играх, - цитирует Берга пресс-служба клуба.