Маркус Берг: Хотелось бы побороться и за чемпионство, но там не все зависит от нас

- Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. «Зенит» оторвался на 10 очков, но остальные идут очень плотно. Нам нужно сделать все, чтобы набрать максимум очков. Выходить на каждый матч как на финал. И начинать уже с игры против «Уфы».
– Команда готова к возобновлению сезона?
– Уверен, что да. Но я не буду много говорить на эту тему – мы все покажем на поле. Хотелось бы побороться и за чемпионство, но там не все зависит от нас. «Зенит» должен потерять много очков, чтобы у нас появился шанс на победу, - цитирует Берга пресс-служба клуба.
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