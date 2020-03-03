Маркус Берг: Хотелось бы побороться и за чемпионство, но там не все зависит от нас - Советский спорт
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03 марта 2020 11:54Футбол

Маркус Берг: Хотелось бы побороться и за чемпионство, но там не все зависит от нас

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал чего ждет от весенней части сезона в российской премьер-лиге.

- Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. «Зенит» оторвался на 10 очков, но остальные идут очень плотно. Нам нужно сделать все, чтобы набрать максимум очков. Выходить на каждый матч как на финал. И начинать уже с игры против «Уфы».

– Команда готова к возобновлению сезона?
– Уверен, что да. Но я не буду много говорить на эту тему – мы все покажем на поле. Хотелось бы побороться и за чемпионство, но там не все зависит от нас. «Зенит» должен потерять много очков, чтобы у нас появился шанс на победу, - цитирует Берга пресс-служба клуба.

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