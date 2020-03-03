Пьерлуиджи Коллина: Использование VAR – это однозначно хорошо Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о своем отношении к VAR.

- Мы говорим о предмете, который все еще нов. Это ребенок, который только научился ходить. Я вспоминаю ноябрь 2014 году, когда в Белфасте на эту тему была первая встреча с судьями. Прошло всего пять лет – и из ничего мы пришли к технологии, которая используется уже в 36 турнирах. Это работает хорошо. Но как все новое – нуждается в совершенствовании. А пройдет еще 5 лет – все люди привыкнут к этой новации. Да, есть привычка к футбольному ритму, паузы пока непривычны. Бывает такое, что эпизод надо последовательно посмотреть с шести камер. Каждая – 20 секунд. Но на поле две минуты – это вечность. Будем работать, чтобы все это было быстрее.

Использование VAR – это однозначно хорошо. Но и затраты при этом большие: мониторы, операторы, люди перед монитором. Сейчас пытаемся разработать лайтовую версию. Это для тех, кто не может позволить себе супервысокие технологии. Вот для них будут технологии попроще.

– В своей карьере если бы можно было отмотать назад – в какой своей игре использовали бы VAR?

– Все в этом мире ошибаются. Когда есть что-то, позволяющее избежать ошибок, тебе просто спокойнее.