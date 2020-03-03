Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт Португальские медики предотвратили возможные тяжелые последствия.

Португальская газета A Bola сообщает, что 65-летняя Мария Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, минувшей ночью перенесла инсульт.

Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе. В настоящее время женщина находится под наблюдением медиков.

Мать Криштиану Роналду живет в городе Фуншал, что на острове Мадейра. Капитан сборной Португалии первые шаги в футболе делал в местных командах «Андоринья» и «Насьонал».