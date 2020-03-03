Чеферин о возможном переносе Евро-2020: Давайте постараемся быть оптимистами Президент УЕФА утверждает, что вопрос об отмене или переносе чемпионата Европа из-за коронавируса пока не рассматривается.

На пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА в Амстердаме глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал возможность переноса Евро-2020 из-за распространения коронавируса.

«Мы создали рабочую группу и находимся в контакте с правительствами, Всемирной организации здравоохранения, лигами и клубами. Давайте постараемся быть оптимистами. Мы не думаем о худших сценариях», – цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.